Alto Garda, semaforo poco “intelligente”: Tignale scrive ad Anas

(red.) In questo fine settimana tra oggi, sabato 8 e domani, domenica 9 maggio, con previsioni meteo favorevoli, di certo aumenterà il turismo locale anche verso l’alto lago di Garda. Ma sul territorio continua a esserci la preoccupazione per il semaforo “intelligente” nella galleria “Dei Ciclopi” tra Gargnano e Tignale. Già qualche problema si era avuto nel weekend del primo maggio, anche se il maltempo aveva comunque evitato un afflusso di persone. E ieri è successo di nuovo. Ai danni, di mattina, anche di un pullman che trasportava studenti delle scuole superiori verso Salò.

Il semaforo, che evita di incrociarsi in spazi troppo stretti, è andato di nuovo in tilt provocando code. Per questo motivo il sindaco di Tignale Daniele Bonassi ieri ha deciso di scrivere di nuovo alla società Anas, gestore della Gardesana, per chiedere di compiere un intervento già per questo fine settimana. E il primo cittadino non manca di sottolineare che le code e il traffico sono un danno di immagine all’alto Garda.