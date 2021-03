Caparini e le chat cancellate dal telefonino, è polemica

(red.) L’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, il bresciano Davide Caparini, è al centro dell’ennesima polemica politica sulla giunta Fontana dopo che s’è diffusa una notizia risalente al settembre scorso. Nell’ambito di due diverse inchieste, le procure di Pavia e Milano acquisirono i contenuti dei cellulari dei vertici della Regione, Pavia indagava sulla vicenda dei test Diasorin, mentre i pm milanesi erano impegnati nell’inchiesta sui camici. Alcuni dei vertici della Regione, come il governatore Attilio Fontana, sono citati in entrambe.

Non Caparini, sul cui cellulare sarebbero però state notate dai tecnici della Guardia di finanza delle manipolazioni, come la chat di whatsapp disinstallata e messaggi resi invisibili (anche se non definitivamente cancellati). Secondo la procura di Milano l’assessore Caparini, poco prima che la Guardia di Finanza si presentasse nei suoi uffici per sequestrargli il telefonino potrebbe aver cancellato le chat. Perché? Non si tratta di una questione penalmente rilevante, ma che fa scattare alcuni interrogativi.

Il Movimento 5 Stelle lombardo va all’attacco: “Prima il disastro della sua creatura Aria spa”, scrive in una nota il capogruppo in consiglio regionale Massimo De Rosa, “del quale devono ancora spiegare a tutti come mai le scelte della politica non hanno tenuto conto del parere tecnico che evidenzia l’impreparazione di Aria, salvo poi scaricare sulle spalle dei tecnici tutte le responsabilità dell’inadeguatezza da loro segnalata per tempo. Ora il fantozziano episodio delle chat cancellate in fretta e furia con gli inquirenti che bussano alla porta. Caparini politicamente dovrebbe trarre le logiche conseguenze sul suo ruolo, fra i più delicati in Regione Lombardia, e il suo partito prendere posizione”.

“Fontana intervenga”, insiste De Rosa, “invece di parlare di fake news e fantomatici odiatori della Lombardia, come fa da un anno a questa parte. Non inganna più nessuno. L’episodio delle chat cancellate evidenzia ancora una volta quello che è l’unica ragione d’essere di questa fallimentare amministrazione: coprire le proprie tracce, mistificare, negare l’evidenza. Sono ben consapevoli di non poter raccontare ai cittadini la verità. Perché metterebbe a nudo tutte le loro mancanze. L’inganno però ormai è svelato e Regione Lombardia è l’emblema dell’incapacità del centrodestra a trazione leghista di governare. Presto o tardi di questo dovranno rendere conto ai cittadini”.