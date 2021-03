Albini: “Una polemica miope quella su Draghi a Bergamo anziché a Brescia”

(red.) “In questo lunghissimo tempo del Covid siamo stati vicini a chi ha perso persone con cui condivideva affetto e pensieri”, scrive in una nota la consigliera comunale di Brescia Donatella Albini (Sinistra), delegata alle politiche della Sanità, “a chi è ed è stato isolato a casa, perché positivo o perché contatto di positivo, con l’ orizzonte chiuso delle pareti e dei riquadri delle finestre, a chi si ammala e si è ammalato e deve andare in ospedale, attendere lunghe ore in pronto soccorso, se può attendere, un’attesa lenita dalla professionalità e dalla gentilezza di personale sanitario, sempre più stanco, sfiduciato, inascoltato, agli anziani e alle anziane delle RSA, che finalmente da oggi possono, in protezione, rivedere chi amano e chi ha condiviso anni con loro, ai giovani, soprattutto i più piccoli privati della scuola, nonostante la generosità e la disponibilità dei nidi e delle scuole comunali, a tutti i cittadini e le cittadine che vogliono conoscere, sapere, perché siamo tutti consapevoli che un piano vaccinale funziona se la popolazione partecipa al piano vaccinale, perché informata”.

“Mi chiedo”, continua Albini, “quanto la comunicazione istituzionale, frammentata e non lineare sugli effetti avversi del vaccino Astra Zeneca e la decisione più politica che scientifica sulla sua sospensione (è di pochissimi minuti fa il chiarimento dell’Ema, sui rischi di Astra Zeneca, 25 casi tromboembolici rari su 20 milioni di vaccinati, che significa alta soglia di attenzione, ma benefici superiori ai rischi), possano diminuire l’adesione alla campagna vaccinale, quale l’impatto della diffidenza individuale rispetto a quel vaccino.

Il virus è avanti a noi troppo, è necessario uscire dall’emergenza, fare un programma vaccinale serio,con gerarchie vaccinali chiare e definite non casuali, centralizzato, è l’unico modo per alzare un muro e lasciare il virus dietro di noi”.

“Quanti vaccini e di quali tipi abbiamo a disposizione?”, chiede Albini, “Regione per Regione, e dentro le Regioni, Comune per Comune e dentro i Comuni quanti anziani, cronici, disabili a domicilio, persone accolte in comunità e poi quanti per classi d’età? Per fare questo servono tutte le istituzioni, senza gerarchia, i Comuni, che hanno i dati demografici e sociali, le ASST che conoscono i cronici, le ATS e le prefetture conoscono la rete di accoglienza, serve lavorare insieme, condividere dati e conoscenze, serve anche criticare, per spingere alla soluzione, serve abbandonare il cinismo della polemica per la polemica. E poi sollevare gli operatori e le operatrici della sanità ascoltandoli, accogliendo i loro progetti,dando risposte concrete, che significa avere cura veramente e non a parole di tutti e di tutte”.

“Per tutto questo”, conclude Albini, “penso che la polemica sulla presenza di Draghi a Bergamo e non a Brescia sia lontana dalla realtà di dolore e di ricerca di speranza che stiamo vivendo, non dica della mancanza di autorevolezza della comunità politica che governa la città, ma della miopia di parte di chi lo afferma. L’autorevolezza, quella, è restituita dai cittadini e dalle cittadine con cui ogni giorno condividiamo preoccupazione e voglia di futuro, dagli operatori e operatrici che incontriamo per capire e fare quello che possiamo e sappiamo fare. Ci servono presenze che diano risposte, quelle che ho indicato prima, e altre che via via verranno, se così non è, certo non smetteremo di lavorare per tutti e tutte, con buona pace di chi con un articolo pensa di farci piegare il capo”.