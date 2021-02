Ghidini (M5S): “Basta con le polemiche politiche da asilo Mariuccia”

(red.) “Stiamo assistendo in questi giorni a una vergognosa polemica tra l’amministrazione comunale e il gruppo di opposizione della Lega”, si legge in un comunicato stampa firmato dal consigliere comunale Guido Ghidini, del Movimento5Stelle. “In una intervista rilasciata a un canale Rai la vice-sindaco chiedeva l’introduzione della zona rossa per Brescia e una vaccinazione a tappeto dei cittadini/e incolpando, di fatto, Regione Lombardia dei notevoli ritardi nella campagna vaccinale. Immediata la replica stizzita del capogruppo leghista in loggia che, a sua volta, rispediva al mittente invitando l’amministrazione ad attivarsi, assumendosi le proprie responsabilità, per effettuare controlli più stringenti sui locali della movida bresciana e per promuovere azioni preventive per il contenimento dei contagi”.

“Crediamo che le polemiche in atto, in questo momento, non siano necessarie ad incrementare il numero delle vaccinazioni ne, tantomeno a prevenire ulteriori contagi nella nostra città”, prosegue Ghidini. “Riteniamo invece che, ancora una volta, debba essere data piena fiducia all’operato del governo e alle misure cautelative messe in atto per contrastare in modo deciso l’avanzare di questa pandemia. Sono provvedimenti difficili da accettare ma assolutamente indispensabili se si vuole uscire da questa pericolosa spirale che ha già fatto troppi danni nelle vite di ognuno di noi. La politica da asilo Mariuccia, francamente, sta mettendo a dura prova la pazienza dei bresciani”.