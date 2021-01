Quegli auguri di buon anno con l’Inno che piaceva a Mussolini

(red.) Gli auguri di buon anno circolati nel giro di Fratelli d’Italia Brescia, il partito di Giorgia Meloni, erano montati con un video che aveva il sottofondo musicale dell’Inno a Roma, un brano di Giacomo Puccini che per volontà di Benito Mussolini veniva suonato nelle manifestazioni ufficiali durante il fascismo.

In seguito lo stesso brano è diventato l’inno ufficiale del Movimento sociale italiano, utilizzato nei comizi di Giorgio Almirante.

Il video con il simbolo di Fratelli d’Italia sarebbe circolato anche in alcune chat di whatsapp. Nella clip l’inno a Roma fa da colonna sonora a una serie di immagini che documentano l’attività di Fratelli d’Italia in provincia di Brescia, città medaglia d’argento al valore militare per la guerra di Liberazione. All’inizio e alla fine del video è riportato il simbolo del partito di Giorgia Meloni, con un cappello rosso da Babbo Natale.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Gianpietro Maffoni, ha preso le distanze dal video: «E’ l’iniziativa personale di un singolo dal quale prendo le distanze anche per motivi di privacy e di autorizzazione per l’utilizzo del simbolo del partito», ha dichiarato. «Non c’è stata alcuna autorizzazione concessa per la realizzazione del video. In merito al brano utilizzato come colonna sonora ricordo che non è altro che un’opera di Puccini usata da Bocelli e Domingo. Tuttavia ogni iniziativa ufficiale di Fratelli d’Italia, sia locale che nazionale, è sempre e solo accompagnata dall’Inno di Mameli».