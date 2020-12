Dino Alberti (M5S): “Il bilancio regionale e il trucco degli Ordini del giorno”

(red.) «Subito dopo la chiusura di pochi giorni fa dell’ultimo bilancio di previsione di Regione Lombardia, stampa e canali social sono stati inondati di comunicati e annunci di una pioggia di milioni di euro per centinaia di opere pubbliche nei comuni lombardi. Si va dalle rotonde alle tettoie dei campi da calcio, dai rifacimenti delle facciate dei municipi alla sistemazione dei parcheggi e chi più ne ha più ne metta. Gli annunci portano tutti il nome e cognome del consigliere o la consigliera regionale firmatari degli Ordini del giorno che hanno portato ad indirizzare gli aiuti ai comuni che ne hanno beneficiato. Ma la decisione di finanziare quelle opere non è dipesa dalla volontà dei singoli consiglieri né tantomeno dall’approvazione di inconcludenti e sopravvalutati Ordini del giorno. Insieme a questa serie di anomalie, è bene chiarire altri aspetti che non sono conosciuti». A spiegarlo è il consigliere regionale 5 Stelle, Dino Alberti.

«La realtà delle cose è molto diversa. Quello che oggi decine di consiglieri di maggioranza stanno spacciando come loro battaglie e vittorie non è nulla di più che una marchetta al comune a cui sono stati destinati i soldi», dice ancora Alberti. «La verità è che questi finti statisti hanno semplicemente firmato un Odg precompilato dalla giunta della Regione Lombardia e nulla di più. Non hanno nemmeno dovuto impegnarsi per individuare una somma né tantomeno cercare l’opera da finanziare. A questo ci hanno pensato gli uffici dell’assessore al Bilancio Davide Caparini che nei mesi scorsi non ha fatto altro che chiedere a tutti i comuni a loro politicamente vicini, di cosa avessero bisogno. Ne è uscita una lista della spesa completa di opere da finanziare».

«L’elenco delle opere era depositato da mesi negli uffici di Caparini e non serviva nel modo più assoluto il passaggio attraverso lo strumento dell’Ordine del giorno», prosegue il consigliere M5S. «Questo atto non ha alcuna reale efficacia al fine di destinare finanziamenti perché non sposta risorse e non diventa legge quando approvato. Se si vogliono ottenere queste cose, è necessario ricorrere agli emendamenti. Per questi motivi, il consiglio regionale avrebbe per assurdo potuto approvare tutti gli Odg presentati da tutti i consiglieri durante il bilancio, compresi quelli di minoranza, che l’esito finale non sarebbe cambiato di una virgola».

Perché allora usare lo strumento dell’Odg, si chiede Alberti? «La strategia era ben chiara quanto perfida: con l’Odg la giunta ha scaricato sul consiglio regionale la responsabilità politica dell’individuazione degli interventi prioritari da finanziare. O meglio, ha messo i consiglieri di maggioranza, gli unici o quasi ad aver visto i loro Odg approvati, nella condizione di poter fare le loro marchette e rivendersi sul territorio il risultato ottenuto. Ha invece messo i consiglieri di minoranza, durante le votazioni in aula, nella situazione di essere obbligati ad esprimere il loro voto favorevole su tutto quello che gli veniva propinato. In caso contrario, si veniva additati come quelli contro il territorio, peggio ancora se l’Odg era collegato alle loro zone di provenienza».

«Come rappresentanti della minoranza, ci siamo posti in più di un’occasione il quesito se volessimo votare contro il rifacimento di una via del tal paese o alla sistemazione di un parco nel talaltro comune oppure a favore. Ci siamo posti questa domanda decine di volte e troppo spesso ci siamo dovuti tappare il naso e votare favorevolmente perchè un voto contrario sarebbe stato facilmente strumentalizzato».

«L’utilizzo dell’Odg per finanziare opere pubbliche non trova precedenti nella storia della Repubblica italiana in qualunque istituzione, dai comuni al Parlamento», fa notare il consigliere bresciano. «E’ talmente folle questa scelta ma paradossalmente al tempo stesso inattaccabile. Come ogni assemblea legislativa, il consiglio regionale è infatti insindacabile e ciò che approva rientra tra le sue prerogative costituzionalmente garantite. E’ proprio su questo presupposto che si basa la strategia della giunta regionale. Il non aver individuato a priori i criteri di distribuzione dei 3 miliardi e mezzo di euro stanziati dalla legge regionale 9 del 2020, il famoso Piano Marshall, quello voluto da Fontana, ha evitato alla Regione di essere accusata di aver distribuito in modo non trasparente, e forse anche illegittimo, questa cifra ingente con tanto di possibile intervento della Corte dei conti. Successivamente si è demandata la responsabilità al consiglio regionale su come distribuire questi denari. La giunta si è posta al riparo da qualsiasi attacco, pur consapevole che l’Ordine del giorno, come atto, non ha alcuna valenza effettiva per questo genere di operazioni».

«Questa è la seconda volta che la giunta utilizza questi sistemi poco limpidi», ricorda il consigliere pentastellato. «La prima è stata lo scorso luglio in fase di assestamento di bilancio. Lì il totale dei miliardi distribuiti sono stati 3. Pochi giorni fa, altri 500 milioni».

«La mia opinione è che Regione Lombardia abbia agito in modo non lecito nel momento in cui non ha definito un criterio trasparente di distribuzione delle somme. Su questo punto, nella legge 9 veniva indicato che sarebbe stata prerogativa della giunta definire il criterio di suddivisione ma nessuno avrebbe mai pensato alla farsa degli Ordini del giorno. Ora che il trucco degli Odg è stato scoperto, la giunta non ha più alcun alibi e dovrà spiegare per quali motivi 2 volte su 3 questi soldi sono finiti a comuni amministrati dal centro destra o da civiche riconducibili alla loro area politica. Dovrà anche spiegare come ogni singola opera sia diventata di interesse della Regione tanto che l’istituzione lombarda è andata a sostituirsi agli enti locali per le coperture finanziarie».

«La Regione e Caparini dovrebbero anche spiegare a tutti il perché non abbiano considerato di aiutare quelle decine e decine di sindaci che non sono mai nemmeno stati interpellati dagli uffici regionali. Forse perché erano fuori dalla lista dei loro comuni “amici”? È stato fatto un uso improprio di soldi pubblici», conclude Alberti. «Di questo sono certo e non mi fermerò finché non sarà fatta giustizia».