Brescia, polemiche fanno rimuovere impalcatura A2a in piazza Loggia

(red.) La protesta si era sollevata dalla politica e anche da numerosi cittadini perché quell’impalcatura era ritenuta troppo impattante e anche un “oltraggio” alla memoria delle vittime della strage di piazza Loggia del 28 maggio 1974. Ieri, lunedì 7 dicembre, dopo solo un giorno di presenza, quell’installazione di A2a e Comune, al di sotto dell’orologio del Macc de le ure in piazza, verso l’ingresso a via Beccaria e accanto alla stele dedicata alle vittime, è stata rimossa.

Quell’impalcatura, in collaborazione con il Comune, è formata anche di un proiettore che trasmette sulla facciata di palazzo Loggia un progetto dell’artista visuale Glamnoise. E mentre A2a precisa di voler comunque mantenere quel progetto, in collaborazione con il Comune, si sta cercando una nuova posizione meno impattante. Quella struttura, montata in piazza solo domenica 6 dicembre, aveva destato fin da subito le critiche dal centro storico.