Vaccini antifluenzali, dosi finite. Lombardia rimborsa chi ha fatto da privato

(red.) In questo periodo dei primi giorni di dicembre di solito i cittadini più fragili che hanno oltre i 65 anni e la popolazione attiva si erano già sottoposti al vaccino antinfluenzale. Questa volta in Lombardia, tra l’altro in un periodo in cui la somministrazione sarebbe stata ancora più importante vista la pandemia, la campagna è finita nel caos. Tanto che ieri, martedì 1 dicembre, alle farmacie bresciane è stato comunicato che non arriveranno più altre dosi di vaccini perché esaurite.

Di conseguenza, i medici di base che si rifornivano proprio tramite le farmacie non possono più disporre i trattamenti e quindi hanno dovuto disdire numerosi appuntamenti. Nel bresciano ai medici di base sono arrivate 150 mila dosi, la metà di quelli attesi. Una situazione che il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia Ottavio Di Stefano ha definito “grave” anche per il poco tempo rimasto a disposizione per il vaccino. Nel frattempo, molte sale che erano state messe a disposizione anche dal Comune di Brescia per il vaccino sono rimaste vuote.

Ma intanto sempre ieri dal Consiglio regionale è arrivata una novità dopo l’approvazione di una mozione presentata dal Pd. Quindi, i cittadini fragili che si sono rivolti ai privati per poter fare il vaccino antinfluenzale possono chiedere il rimborso. Si fa riferimento a quegli over 65 che hanno dovuto prendere una strada alternativa rispetto a quella regionale e che ora possono chiedere il rimborso attraverso l’Ats di riferimento. La Lombardia, che nel frattempo ha aperto una nuova gara per acquistare altre 700 mila dosi di vaccini, vorrebbe rimborsare le quote dai 20 ai 26 euro.