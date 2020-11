Codacons sulle dichiarazioni di Fontana: “Parole irresponsabili”

(red.) Il Codacons contro le dichiarazioni del governatore della Lombardia, Attilio Fontana: ” Continua il pressing insistente del Governatore, che ieri ha addirittura dichiarato che secondo la sua opinione la Lombardia dovrebbe già essere considerata “zona gialla”. Parole irresponsabili, sembra che si sia scatenata tra i Governatori delle Regioni una corsa a chi esce prima dalle zone rosse, come se fosse una gara, senza tener minimamente conto delle numerose problematiche segnalate”.

Codacons ricorda che la Lombardia, ad oggi, ha fatto segnare 382mila casi di Covid-19 (+4.886 rispetto a ieri) con 20.850 decessi, e che in un solo giorno ieri in Italia sono stati segnalati un totale di 853 decessi. “Qui si gioca con la vita delle persone. Capiamo fino ad un certo punto l’esigenza di far ripartire l’economia lombarda e italiana, che certo è di fondamentale importanza, ma non può passare in primo piano rispetto alla salute della collettività. Aperture generalizzate possono far precipitare nuovamente la situazione, senza contare che in questo momento gli ospedali sono ancora pieni di malati, con situazioni spesso insostenibili, le terapie intensive si avvicinano ai 1.000 ricoverati solo sul territorio della Regione, ed il possibile vaccino anti-Covid sarà distribuito solo a Gennaio 2021 se tutto andrà bene.

Chiediamo prudenza e cautela – afferma il Presidente Marco Donzelli – uscire dalla zona rossa non sia una gara di velocità, ma bisogna dimostrare di riuscire ad avere la pandemia sotto controllo; abbiamo già visto quanto velocemente il Covid-19 può diffondersi senza controllo.”