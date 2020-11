Coronavirus, sì a riaprire le scuole prima di Natale. Non impianti di sci

(red.) Le priorità del Governo sul fronte dell’evoluzione della situazione in questa seconda ondata della pandemia da Covid-19 in vista del periodo natalizio sono emerse ieri, lunedì 23 novembre: cercare di riaprire le scuole alle lezioni in presenza prima di Natale e niente vacanze sulla neve. E sul fronte scolastico il Comitato tecnico scientifico appoggia la posizione della ministra all’Istruzione Lucia Azzolina, tanto che potrebbero gradualmente riaprire, se i contagi continuano a calare, anche le scuole superiori. Altrimenti, se ci sarà una sorta di “liberi tutti” come accaduto la scorsa estate, il rischio è che le scuole restino chiuse anche settimane dopo l’Epifania.

Nel frattempo sempre ieri, prima però che il premier Giuseppe Conte parlasse di vacanze di Natale sulla neve inopportune, in Conferenza Stato-Regioni sono state approvate le linee guida per gli impianti sciistici e da presentare al Governo. Quindi, chiusi gli impianti nelle zone rosse, mentre in quelle gialle e arancioni ci si dovrà muovere con la mascherina chirurgica obbligatoria. Riduzione del 50% di capienza in funivie e cabinovie che resta al 100% per le seggiovie. Tetto massimo di skipass giornalieri e acquisto on-line per evitare le code e possibilità di mangiare solo stando seduti.

Assicurato il distanziamento di un metro in tutte le fasi precedenti il trasporto dei turisti, i gestori dovranno garantire l’organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, dovrà esserci vigilanza e prevedere sistemi di informazione a valle per dire ai turisti se in quota non ci sarà più posto. Ma come detto, tutto questo rischia di infrangersi sulla posizione del Governo che tende a non voler riaprire gli impianti sciistici, se non agli atleti professionisti.

E questa è una preoccupazione anche a livello economico, come affermano i vari comprensori alpini. Un tema che tocca in primo piano anche il bresciano dove il Ponte di Legno-Tonale, Maniva, il Gaver e in Val Palot si rischia di vedere impianti chiusi. Per una perdita di fatturato di 100 milioni di euro e un migliaio di addetti a rischio. Per questo motivo i vari gestori hanno già avanzato la richiesta di ristori dedicati.