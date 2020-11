Brescia, 3 mila moldavi al voto in coda al Gran Morato (poche distanze)

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 15 novembre, anche in tutta Italia e così come nel bresciano migliaia di cittadini moldavi sono stati chiamati alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali nel loro Paese. Ma ciò che ha fatto molto discutere è la coda che si è formata anche nel bresciano per partecipare al diritto di voto.

In provincia l’unico seggio elettorale aperto era quello allestito al Gran Teatro Morato, in città, muovendo circa 3 mila persone da tutto il territorio nel periodo compreso tra le 7 e le 21. Ovviamente quella lunga coda davanti all’ingresso del teatro in via San Zeno ha fatto storcere il naso a più di qualcuno visto lo scarso distanziamento sociale. Ma dalla Polizia di Stato che ha gestito il flusso dicono di non aver rilevato alcun problema.