Caffaro, Verdi Europa Verde: il commissario Moreni si dimetta

(red.) In una nota stampa i Verdi-Europa Verde di Brescia hanno attaccato il commissario straordinario della Caffaro Roberto Moreni, che ha allontanato l’ipotesi di un’assunzione durante la bonifica per i dipendenti dello stabilimento chimico che presto resteranno senza lavoro.

“Incredibili ed inaccettabili le affermazioni fatte da Roberto Moreni nella trasmessione “Messi a Fuoco”, rendendo vano di fatto le interlocuzioni che l’assessore all’Ambiente Miriam Cominielli e l’assessore Marco Fenaroli stavano avendo con i rappresentanti dei lavoratori. Secondo noi i 42 operai devono essere assunti vista anche la conoscenza che hanno del sito. Abbiamo più volte chiesto come Verdi-Europa Verde Brescia le dimissioni del commissario straordinario del Sin-Caffaro Roberto Moreni che non è stato in grado di governare la situazione e ha mostrato la sua incompetenza in materia. Una situazione insostenibile che alimenta sempre più la preoccupazioni dei nostri concittadini. Perché sono loro che pagano con la loro salute. Portiamo Brescia fuori da questa grave situazione: non devono essere i lavoratori a pagare con il loro posto di lavoro ma chi ha inquinato. Inoltre chiediamo al Sindaco di Brescia di intervenire al più presto per salvaguardare il futuro dei lavoratori e la salute dei cittadini bresciani!”.