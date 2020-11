Lesione del diritto alla salute, Codacons Bs: “Fontana dimettiti”

(red.) Dalle ultime indiscrezioni pare proprio che il prossimo atteso Dpcm, previsto in arrivo entro mercoledì, dividerà l’Italia in aree di rischio in base alla gravità dei contagi, non risparmiando la Lombardia con particolare riferimento alle zone più colpite (tra le altre Monza e Milano).

Secondo Codacons Brescia “si tratta di misure restrittive per una regione che, già dilaniata a suo tempo nella fase “iniziale” del virus, non ha saputo trarre i dovuti insegnamenti per prevenire il ripetersi della nuova situazione di crisi. Fontana e la sua amministrazione, si ricorda, non provvedevano alla chiusura della Val Seriana quando i malati Covid proliferavano, si macchiavano della gravissima mala gestio delle Rsa lombarde, cadevano nello scandalo dei camici ai parenti, inciampavano nel disastro delle Ats con bonus per lo smantellamento dei reparti Covid. Cosa ancora sarà concesso a questa amministrazione che sta guidando attualmente una regione con il secondo indice Rt più alto d’Italia?”.

Il Codacons, dato un simile scempio, chiede le dimissioni di Fontana per la lesione del diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini bresciani e lombardi.