Lac con i forestali: nel capanno di Casto controllo legale

(red.) Anche la Lac-Lega per l’abolizione della caccia è intervenuta sulla denuncia di un cacciatore triumplino che ha accusato le forze dell’ordine, impegnate in un controllo in un capanno ad Alone di Casto, di eccessiva aggressività. Ecco il testo dell’associazione animalista.

In questo Paese certi scenari non cambiano mai: ogni volta che qualcuno cerca semplicemente di far rispettare la legge c’è chi improvvisa una sceneggiata napoletana, anche se magari sullo sfondo delle montagne del Nord, mentre altri si scatenano gridando allo scandalo.



È appena successo, ed è l’ennesima volta, in seguito a una verifica perfettamente legale e crediamo motivata effettuata nei giorni scorsi dai carabinieri forestali del Soarda in alta Valsabbia in provincia di Brescia. Un capannista evidentemente convinto di trovarsi in una zona franca si è prima opposto al controllo del suo capanno, e poi ha teatralizzato la sua protesta fingendo di cadere in seguito a una aggressione dei militari, che lo hanno soccorso cercando di calmarlo, e mettendosi a gridare chiedendo aiuto.