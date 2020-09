Desenzano, 200 prostitute lavorano anche di giorno. Residenti infuriati

(red.) Da una parte si lamentano i residenti del quartiere per gli appuntamenti “hot” non solo di notte, ma anche nel pomeriggio. E dall’altra anche le stesse “lucciole” d’appartamento criticano il fatto di dover pagare affitti molto onerosi. Al centro c’è la cittadina gardesana di Desenzano dove il portale Escort Advisor ha “recensito” la presenza di 200 prostitute, di cui molte provenienti dall’Est Europa. E il quartiere più interessato è quello di Capolaterra dove i residenti sono esasperati, anche perché i loro figli sono costretti ad abitare in un contesto del genere.

Nel quale persino di pomeriggio i clienti raggiungono i locali senza alcun imbarazzo chiedendo dove siano quegli appartamenti tanto contestati e dove svolgere la prestazione a luci rosse. E come detto, anche le stesse prostitute lamentano i prezzi alti degli affitti, fino a 750 euro ogni settimana, la penuria di clienti anche a causa della pandemia e la mancanza di contratti d’affitto regolari.