De Rosa (M5S): “Grimoldi senza onestà intellettuale e buon senso”

(red.) Massimo De Rosa, consigliere regionale M5S lombardo: “La Lega continua a lavarsi la coscienza in modo imbarazzante. In una situazione così grave la Lega invece di impegnarsi a fare squadra con tutte le amministrazioni per dare risposte a cittadini e imprese, se la prende prima con il governo, poi con i tecnici della regione ed oggi con la Cina. Grimoldi fa il suo dovere di megafono delle boutade salviniane, speravo avesse più onestà intellettuale e buon senso”.

“Se è questo il livello, vorrà dire che chiederemo a regione Lombardia di fare causa a Salvini per le richieste di riapertura delle prime settimane e a Fontana per l’affermazione che il virus era solo una banale influenza. Il Movimento lombardo valuterà eventuali danni economici che le azioni della Lega, tipo quella di chiedere i danni alla Cina, causeranno con possibili ricadute per i cittadini e per le aziende italiane che potrebbero pagarne le spese”.