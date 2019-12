Bigio a testa in giù, il centro destra contro Cammarata

(red.) Non si placano le polemiche a Brescia dopo la manifestazione delle Sardine di sabato 7 dicembre in piazza Vittoria a Brescia. A innescare il dibattito, a livello social, era stato il consigliere di quartiere Giuseppe Lupo che, a proposito della stessa piazza, aveva scritto di aver preferito l’area ai tempi del fascismo. Tanto da postare sul proprio profilo un’immagine della piazza come era stata ripresa dall’Istituto Luce. Ma ora la polemica si è ulteriormente infuocata anche dopo un post di risposta da parte del presidente del Consiglio comunale Roberto Cammarata.

“Se conosco bene la nostra città e le sue istituzioni, penso di poter dire che dopo le esternazioni del sig. Lupo & c. i sostenitori del ritorno del ‘bigio’ in piazza Vittoria possono mettersi il cuore in pace: se lo scordano per i prossimi 50 anni” ha scritto postando un’immagine con la statua a testa in giù.

Lo stesso presidente è poi ritornato sul suo messaggio cercando di giustificarsi, ma nel frattempo la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Gruppo Misto hanno annunciato un’interpellanza sull’uso dei social da parte dell’amministrazione comunale, ma non solo. E il Carroccio pensa di chiedere le dimissioni del presidente Cammarata.