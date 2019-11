Pizzul (Pd) a Della Torre (Aler): evita commenti sulle Sardine

(red.) “Il direttore dell’Aler di Brescia Cremona e Mantova Corrado Della Torre è leghista e per come le cose vanno in Regione Lombardia questo è un titolo di merito per essere nominati negli enti regionali, come l’Aler. Ovviamente può pensare quello che vuole del movimento delle sardine, ma se lo scrive su Facebook è perché ritiene che ormai tutto si possa fare: non è così. Chiediamo al presidente Fontana e al presidente di Aler Brescia Cremona e Mantova di prendere nettamente le distanze da comportamenti che mettono in cattiva luce anche l’istituzione regionale”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul in merito alle esternazioni via facebook del direttore di Aler Brescia Cremona e Mantova Corrado Delle Torre contro i componenti del movimento delle sardine, definiti “sfigati” e “mentecatti”.