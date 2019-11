Ex Gescal, Lega: “A Chiesanuova situazione deve cambiare”

(red.) Gli esponenti della Lega di Brescia sono tornati sabato pomeriggio, 23 novembre, alle case ex Gescal di Chiesanuova, in via Livorno a Brescia, per presenziare al sopralluogo effettuato dai vertici di Aler Brescia. Erano presenti l’assessore regionale Fabio Rolfi, il capogruppo in Loggia Massimo Tacconi, il segretario cittadino Matteo Rinaldi e i consiglieri comunali leghisti Michela Fantoni e Davide Giori Cappelluti.

“Poche settimane fa abbiamo chiesto un sopralluogo urgente all’Aler per pianificare gli interventi da mettere in atto. Ci fa piacere questa risposta tempestiva. È necessaria sia una manutenzione straordinaria che una verifica sui comportamenti di determinati nuclei famigliari. In questi palazzi ci sono alcuni immigrati che lanciano rifiuti dalle finestre, minacciano i vicini con mazze da cricket e lasciano la spazzatura per strada richiamando l’arrivo dei topi. Questo a Brescia non è più tollerabile” hanno dichiarato i rappresentanti della Lega.

“Chiediamo al sindaco, che è garante della salute e della sicurezza dei bresciani, e all’assessore Fenaroli, che in questi mesi ha minimizzato i problemi, un intervento altrettanto urgente. Per esempio sui presidi di polizia locale e sulla raccolta differenziata dei rifiuti”, aggiungono. I rappresentanti della Lega hanno annunciato sopralluoghi anche in altri quartieri periferici della città. “Sempre più cittadini ci segnalano situazioni di disagio e ci riconoscono come primi interlocutori. Li incontreremo tutti, impegnandoci a risolvere i problemi”.