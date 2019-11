Crocifissa, niente panchina rossa per Cristina Maioli

(red.) Nella seduta del consiglio di quartiere Crocifissa di Rosa, a Brescia, la maggioranza ha votato contro l’intitolazione della panchina rossa -simbolo della lotta contro la violenza sulle donne – alla professoressa Cristina Maioli, recentemente uccisa in quartiere. Il verbale è stato approvato il 19 novembre.

“E’ purtroppo un’occasione persa per il quartiere”, commentano in una nota i consiglieri Andrea Zucchini (firmatario della proposta), Patrizia Viviani e Luigi Fraccaroli. “Desta preoccupazione l’esito della votazione: il presidente Gaetano De Maio dimostra scarsa sintonia con la popolazione del quartiere stesso, dato che il recente fatto di cronaca (ovvero il femminicidio della professoressa, che ha avuto grande eco mediatico) non poteva lasciare indifferenti perché è stato fatto “in casa”.

“Delude”, prosegue la nota dei consiglieri, “anche il voto contrario della vicepresidente Elide Frugoni, ex insegnante, che ha la delega per le panchine rosse e segue l’assessore Morelli nella divulgazione del messaggio, ed è inoltre sua la proposta di aggiungere panchine rosse in quartiere, in aggiunta a quella già esistente. Il suo voto negativo fa trasparire la non comprensione del messaggio. Se si comprende il significato (anche e soprattutto da parte dei promotori) allora dipingere la panchina di rosso è di grande utilità sociale”. La proposta era successiva al posizionamento di una nuova panchina rossa in via Lombroso, angolo via Pusterla, approvata in consiglio.

“Ci consola”, concludono i consiglieri, “il fatto che Il Cdq ha solo valore consultivo. Ci appelliamo all’assessore Morelli, in quanto di competenza, ma anche all’assessore Cantoni in quanto responsabile dei Cdq, ma anche alla società civile perché venga portata avanti la causa, se ritenuta valida”.