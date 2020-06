Litiga con la mamma e scappa di casa a otto anni

(red.) Ore di ansia ieri pomeriggio, a Brescia, dove un bambino residente nel quartiere Lamarmora ha fatto perdere le proprie tracce in seguito a un rimprovero di sua mamma. E’ scappato di casa a 8 anni. Ha aperto la porta di casa e senza che la donna potesse bloccarlo, è fuggito. Il minore sarebbe stato ripreso per l’utilizzo eccessivo della smartphone.

A chiedere aiuto al 112 è stata la genitrice che, terrorizzata dal mancato rientro, ha temuto il peggio. In pochi minuti diverse volanti della Questura hanno iniziato a perlustrare ogni angolo del quartiere dove il ragazzino vive.

Le ricerche sono andate avanti per oltre un’ora, quando poco prima della 17 il bambino è stato ritrovato piangente nascosto dietro alcune auto. Immediatamente, gli agenti, lo hanno dapprima rassicurato e rifocillato e poi ricondotto a casa dove ha potuto riabbracciare la madre.