Ponte di via Volturno, il centrodestra chiede il rinvio dei lavori in via Veneto

Brescia. L’opposizione di centrodestra a Palazzo Loggia, dopo l’incidente che ha costretto al blocco di un tratto della Tangenziale Ovest e di via Volturno, chiede in un comunicato il rinvio dei lavori in via Veneto. “Appare chiaro come l’incidente delle scorse ore abbia cambiato radicalmente le condizioni della viabilità cittadina nella zona Ovest di Brescia, la Loggia non può comportarsi come se nulla fosse”, scrivono in una nota i consiglieri comunali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “L’incidente del ponte di via Volturno e la conseguente interdizione del traffico in entrambe le direzioni ha sconvolto la viabilità cittadina, creando numerosi disagi, che si moltiplicheranno nei prossimi giorni quando molti bresciani faranno ritorno dalle ferie. Se non verranno operate nell’immediato le scelte giuste il rischio di paralisi è più che concreto”.

“Come opposizione intendiamo fare la nostra parte in maniera responsabile e costruttiva, nell’interesse dei bresciani”, prosegue il comunicato. “Per questa ragione chiediamo all’amministrazione comunale di convocare con urgenza la commissione Viabilità e Mobilità per discutere insieme il da farsi e per portare all’attenzione dell’assessore e del sindaco le nostre proposte. A questo proposito riteniamo indispensabile un rinvio dei lavori di riqualificazione di via Veneto. La pianificazione rischiava da prima di mettere in crisi residenti e commercianti, per i motivi che abbiamo già evidenziato in passato. Adesso, con la grana del ponte, procedere comunque con gli interventi appare una scelta assurda e fortemente deleteria per le migliaia di cittadini coinvolti”.

“Per come stanno le cose”, è la conclusione del documento firmato da Massimo Tacconi, Paola Vilardi, Mattia Margaroli, Simona Bordonali, Michela Fantoni, Melania Gastaldi, Davide Giori Cappelluti, Michele Maggi, Paolo Fontana, Gianpaolo Natali, Giangiacomo Calovini, “il rischio concreto è che le vie dei quartieri circostanti vengano utilizzate per bypassare il traffico, cosa che sta già avvenendo. Occorre evitare appesantimenti in questa fase complicata e confidiamo che, una volta tanto, in Loggia prevalga il buon senso e non le scelte di natura ideologica”.