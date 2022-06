Brescia, sostegno affitti: aperto il bando in Loggia

Brescia. Dalle 9 di lunedì 13 giugno alle 12.30 di venerdì 15 luglio sarà possibile presentare la domanda per ottenere il contributo economico della Misura Unica 2022.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lombardia e approvata dalla giunta comunale, ha l’obiettivo di sostenere i nuclei famigliari, che non abbiano uno sfratto in corso, in difficoltà a pagare il canone di locazione a causa di una riduzione del reddito, anche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

La richiesta di contributo potrà essere presentata esclusivamente online sul Portale Servizi del Comune https://portaleservizi.comune.brescia.it/ con accesso tramite SPID o CNS.

Il Comune di Brescia si è attivato per aiutare le famiglie in difficoltà economiche con il pagamento dell’affitto e che non abbiano uno sfratto in corso, approvando l’Avviso Pubblico “Misura Unica per le famiglie in affitto: sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato, anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dell’emergenza sanitaria Covid-19 – anno 2022”.

Quali i requisiti di accesso? Nella procedura di presentazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione della stessa, i seguenti documenti: dichiarazione 2022 del proprietario dell’alloggio di disponibilità ad accettare il contributo con impegno a non avviare procedure di sfratto nei quattro mesi successivi all’erogazione e con la specifica dei dati bancari del proprietario (Iban). (Se il proprietario dell’alloggio è Aler, la dichiarazione non va allegata); documento di identità in corso di validità del proprietario dell’alloggio.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Casa del Comune di Brescia – Piazzale della Repubblica, 1 – Brescia, tramite contatto telefonico al numero 030.2977426 oppure via e-mail: servizio.casa@comune.brescia.it.​