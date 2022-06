Brescia, vittime di reati: dal 13 giugno riapre lo sportello

Brescia. Da lunedì 13 giugno prossimo sarà riattivato il servizio di sportello e di ricevimento delle vittime di reati a Brescia. Il ricevimento del pubblico in presenza era stato sospeso a causa delle restrizioni in vigore per la situazione pandemica. È stato comunque garantito il contatto con i cittadini vittime di furti, rapine, truffe, scippi, danneggiamenti ed estorsioni.

Il servizio rientra nel “Progetto di sostegno alle vittime di violenza”, a cura del Servizio Sicurezza Urbana del Comando della Polizia Locale, con cui il Comune garantisce alle vittime la partecipazione alle spese per danni materiali e fisici e un servizio di sostegno psicologico, a titolo gratuito, anche al domicilio del richiedente, in caso di necessità.

L’iniziativa, che è attiva dal 2013, è assicurata grazie alla collaborazione di alcune associazioni di volontariato con cui si è instaurato un apposito accordo: Anteas – Associazione Nazionale Terza Età Attiva e Solidale, Assoarma Educazione e Sicurezza e Auser Volontariato.

A partire dal giorno 13​​ del mese di giugno, è possibile procedere alla riattivazione del servizio di sportello e di ricevimento delle vittime di reati che potranno rivolgersi alternativamente presso le sedi: Comando Polizia Locale in Via Donegani, 12: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16; Anagrafe decentrata di P.tta Buffoli 17 (Ufficio di zona Ovest): nella giornata di martedì dalle 14 alle 16 il martedì; Anagrafe decentrata di Corso Bazoli 7 (Ufficio di zona Est): nella giornata di mercoledì dalle 14 alle 16;

Anagrafe decentrata di via Gadola 16 (Ufficio di zona Nord): nella giornata del giovedì dalle 14 alle 16.

Sala civica di via Ziliani 6 fronte Anagrafe decentrata di via Lottieri (Ufficio di zona Sud): nella giornata del lunedì dalle 14 alle 16.

Il servizio rimane chiuso nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi

Presso lo sportello della sede del Comando, il ricevimento sarà garantito da personale, adeguatamente formato, appartenente al Servizio Sicurezza Urbana.

Il personale dipendente unitamente ai volontari delle associazioni sta frequentando uno specifico percorso formativo al fine di poter accogliere adeguatamente le persone vittime di reato, fornendo loro le necessarie informazioni e il supporto richiesto.

Per quanto attiene ai criteri per l’erogazione dei servizi, il progetto prevede l’accesso al servizio per i cittadini italiani o stranieri che soggiornano legalmente nel territorio nazionale, residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto i 60 anni e che abbiano subito una violenza nel territorio del Comune di Brescia senza poter disporre di una copertura assicurativa in relazione al danno determinato dall’evento violento.

Il Comune partecipa alle spese per i danni subiti dalle vittime di violenza fino all’importo di 450 euro, previa verifica dei limiti reddituali riferiti al nucleo familiare, al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo i criteri riportati sul sito del Comune a questo link.

Quando non è oggettivamente possibile quantificare, in modo documentato, il valore economico del danno, il Responsabile della Polizia Locale determina in via forfettaria l’ammontare entro gli importi massimi stabiliti che corrispondono a 50 euro nel caso di furto del cellulare e in 150 euro nel caso di furto di contante (tranne che nel caso di rapine).

Presupposto per l’attivazione della procedura è la presentazione dell’istanza entro 45 giorni dall’avvenuta violenza presso una delle sedi indicate.

Nelle sedi presidiate dai volontari delle associazioni, si provvederà ad acquisire i documenti necessari (fotocopia della denuncia redatta da un organo di Polizia, fotocopia del documento personale di riconoscimento, fotocopia della documentazione relativa alle spese sostenute, fotocopia attestante i redditi famigliari) per poi inoltrarli al Comando di Polizia Locale che curerà l’istruttoria comunicando, anche in via informatica, l’accoglimento, anche parziale, o il rigetto motivato della richiesta entro 20 giorni dalla presentazione.

Per informazioni: Ufficio Sicurezza Urbana, Tel: 030/2977414 – 030/2977556

Mail: polizialocale@comune.brescia.it – sicur.polizialocale@comune.brescia.it