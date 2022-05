Brescia, fino al 6 giugno le candidature per il Premio De Tavonatti

Brescia. C’è ancora tempo fino a lunedì 6 giugno per presentare le candidature al premio “Città di Brescia – Albino de Tavonatti”.

Il premio, istituito per volontà della famiglia de Tavonatti con il Comune di Brescia, vuole riconoscere persone, associazioni ed organismi del volontariato, che si siano distinti in opere ed azioni volte alla cura, all’assistenza ed all’integrazione sociale di persone con disabilità.

Le candidature devono essere indirizzate in carta semplice al Sindaco e devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Loggia 3 oppure alla casella di posta servizisociali@pec.comune.brescia.it

Le segnalazioni di singoli o associazioni ritenute meritevoli possono essere formulate da enti, Associazioni, Parrocchie, Organizzazioni sindacali, scuole, Amministratori e privati cittadini.

Le segnalazioni pervenute verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Sindaco che individuerà il/i vincitore/i.

Ai vincitori saranno consegnati oltre alla pergamena riportante le motivazioni, un premio in denaro o il “Grosso in argento” (riproduzione della moneta coniata a Brescia tra il 1250 e il 1332).

Il premio Città di Brescia Albino de Tavonatti è occasione per ricordare la personalità e azione di Albino de Tavonatti, per molti anni amministratore pubblico ed animatore di numerose iniziative associative e di solidarietà. Assessore comunale per cinque anni, Vicesindaco per undici anni a fianco del Sindaco Bruno Boni, de Tavonatti fu anche fondatore e per trent’anni Presidente della sezione bresciana dell’Aias, Associazione Italiana Assistenza Spastici, un impegno civile e umanitario, che il premio a lui intitolato vuole ora ricordare e, in qualche modo, prolungare.