Tombe bimbi mai nati, un monumento per ricordarli

Brescia. Un tavolo di lavoro congiunto e trasversale per “chiudere” la vicenda delle tombe dei bambini mai nati “cancellate” al cimitero Vantiniano d Brescia.

Una vicenda che ha sollevato molteplici polemiche, di natura etica, politica e tecnica e sulla quale il Consiglio comunale ha trovato, venerdì pomeriggio, una “quadra”: l’amministrazione si è impegnata, con l’avallo di tutte le forze politiche, anche all’opposizione, a costituire un tavolo a cui prendano parte due esponenti della maggioranza ed altrettanti della minoranza, insieme con i genitori dei bimbi sepolti e poi esumati al camposanto, per stabilire come meglio ricordare i piccoli defunti. Il tavolo, che verrà indetto per la metà del mese prossimo, servirà per individuare l’area cimiteriale in cui collocare l’opera, ancora da scegliere.