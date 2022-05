Tre nomine per Farcom: Vergani, Rizzardi e Quilleri

Brescia. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato Rocco Vergani nel consiglio di amministrazione di Farcom Brescia spa e Giorgio Rizzardi (sindaco effettivo con funzioni di presidente) e Alessandro Quilleri (sindaco supplente) nel collegio sindacale della stessa società, che gestisce le 12 farmacie comunali della città.

Rocco Vergani, nato a Brescia nel 1978, si è laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Brescia. Dal 2009 al 2016 ha ricoperto la carica di consulente commerciale in diverse società del territorio. Dal 2016 al 2018 è stato direttore commerciale e poi di amministratore delegato in Ecoplant Srl nella Marcello Gabana Holding Spa. Attualmente, sempre per lo stesso gruppo, è direttore commerciale e amministratore al Gelab Srl. Da dicembre 2013 è presidente del consiglio di amministrazione della Farcom Brescia Spa.

Giorgio Rizzardi, nato a Brescia nel 1961, dottore commercialista ed esperto contabile, si è laureato in Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano. Fa parte della Commissione Procedure Concorsuali e del Fallimento dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia. Infine, è presidente del collegio sindacale di Retragas Srl, Meal Spa, Farcom Brescia Spa ed è membro del collegio sindacale di T.L. Holding Spa, Eurobusiness 99 Spa e LD Reti Srl.

Alessandro Quilleri, nato nel 1964, si è laureato in Economia e Commercio all’Università Luigi Bocconi di Milano nel 1989, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, al registro dei Revisori Legali e all’Albo dei Consulenti tecnici del tribunale di Brescia. È, inoltre, membro dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Commercialisti di Brescia. È stato amministratore unico e sindaco supplente di diverse società, tra le quali Icogest Srl, Nmb Italia Srl, Centro Gamma Termosanitaria Spa, Salumificio Volpi Spa. Dopo aver lavorato per diversi studi di commercialisti, dal 2002 ad oggi è socio dello Studio Cossu di Brescia.