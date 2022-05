A Brescia “Napalm girl” e il fotografo Nick Ut

Brescia. Si è svolto lunedì 9 maggio, nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, l’incontro tra l’amministrazione comunale e Kim Phuc Phan Thi, la bambina vietnamita in fuga, ritratta mentre scappava dal suo villaggio in Vietnam, con i vestiti bruciati dal fosforo, immortalata in uno degli scatti più famosi della storia recente, “Napalm girl”, scatto che fece vincere al suo autore, il fotografo Nick Ut, il Premio Pulitzer.

A 50 anni da quell’immagine, che divenne il simbolo delle atrocità della guerra, Kim è stata ospite, con il fotografo che firmò quell’immagine in bianco e nero, del Comune di Brescia nel contesto del Brescia Photo Festival.