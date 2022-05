Brescia, bonus bollette: dall’11 maggio il bando per le famiglie

Brescia. Annunciato qualche giorno fa, è ora realtà il fondo da 3,5 milioni di euro stanziato dall’Amministrazione comunale di Brescia, tramite il prelievo dal fondo di sostegno economico, per l’erogazione contributi straordinari a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche.

Il “Bonus comunale dell’energia”, per il quale verrà effettuato un bando specifico nei prossimi giorni, sarà destinato ai nuclei famigliari residenti a Brescia, di qualunque composizione, che abbiano un contratto di fornitura di energia elettrica intestato a persone fisiche (sono esclusi i contratti a prezzo fisso) e che abbiano un Isee ordinario non superiore ai 12mila euro.

Il contributo, forfettario e una tantum, sarà di 300 euro per le famiglie con almeno un minorenne e di 200 per tutte le altre.

Gli interessati potranno compilare l’apposito modulo on line da mercoledì 11 maggio autenticandosi con Spid/Cie/Cns, con l’autocertificazione o autodichiarazione di tutti i requisiti di partecipazione, senza necessità di allegare documentazione di alcun genere, fatta salva l’ultima bolletta dell’utenza interessata dalla domanda di contributo straordinario. Il bando, che si aprirà l’11 maggio, resterà aperto per 45 giorni.

Si stima che saranno 14mila le famiglie che potranno accedere al contributo e la Loggia ha ancora una parte di “tesoretto” derivato anche dalla cedola di A2A, superiore alle attese (70, 8 milioni di euro) che potrebbe essere utilizzato a settembre per una seconda tranche di contributi.