Deputazione del Teatro Grande, è possibile candidarsi

Brescia. E’ possibile sottoporre al comune di Brescia le candidature per due posti nella Deputazione del Teatro Grande la cui nomina spetta di diritto al municipio. Basta essere residenti nella provincia di Brescia e cittadini europei, ma è indispensabile non avere avuto problemi con la giustizia, né aver liti pendenti con il comune o essere in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.

L’incarico ha durata triennale e non prevede alcun compenso né rimborso spese. La presentazione della candidatura, accompagnata da un curriculum vitae, deve avvenire entro le ore 12.00 del 06 giugno 2022 sul sito del comune di Brescia a questo link.