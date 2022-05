Centri estivi del comune, iscrizioni entro il 15 maggio

Brescia. I centri educativi estivi della scuola primaria (elementare) del comune di Brescia saranno aperti dal 20 giugno al 26 agosto 2022 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con il servizio mensa. Per informazioni sulle sedi, le modalità di iscrizione, le graduatoria e la retta (variabile in base al reddito famigliare), leggi tutto qui.

I centri educativi estivi della scuola d’infanzia (asilo) funzioneranno dal 4 luglio al 26 agosto, sempre dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì e sempre con il servizio mensa (qui tutte le informazioni). Attenzione, perché le iscrizioni vengono accettate solo fino al 15 maggio e solamente on line a questo indirizzo del sito del comune di Brescia: è necessario essere in possesso di Spid di un’altra identità digitale, il che probabilmente renderà più complicata la procedura per molti.

Il progetto educativo dei Centri Estivi 2022 per l’Infanzia del comune di Brescia è intitolato “Mago che va, mago che viene”. All’interno di una dimensione ludica che privilegia il gioco nelle sue molteplici dimensioni e passa dai momenti laboratoriali a quelli relazionali, troverà spazio anche la magia. Si alterneranno esperimenti che susciteranno lo stupore dei bambini, giochi di prestigio e laboratori che prevedono la costruzione di oggetti magici.

A “Mago che va mago che viene” i bambini potranno immaginare, sperimentare e costruire la propria esperienza vacanza grazie alle proposte quotidiane degli educatori attraverso attività di molteplici natura. All’interno di questa cornice, le attività saranno differenziate e rimodulate in base agli spazi delle Scuole ospitanti il Centro Estivo e si declineranno in tipologie di attività differenti in modo da stimolare i bambini sotto ogni aspetto fondamentale per la loro crescita, fornendo un’esperienza completa, divertente e formativa.