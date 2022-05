Tombe bimbi mai nati “cancellate”: “Resti risalgono a 70 anni fa”

Brescia. La vicenda delle esumazioni delle salme dei “bimbi mai nati” al cimitero Vantiniano di Brescia arriva (forse) ad una conclusione.

Il Comune ha infatti presentato i risultati delle analisi effettuate sui resti rinvenuti nell’area cimiteriale dove l’amministrazione, tra settembre ed ottobre del 2021 ha effettuato la rimozione delle piccole tombe, 2500, operazione di cui molte famiglie erano all’oscuro e che hanno appreso solamente dopo molto tempo o perchè, recandosi al camposanto, non hanno più trovato il loculo dei propri piccoli.

Giandomenico Brambilla, direttore generale del Comune, e Elisabetta Begni, vicedirettore dirigente responsabile servizi cimiteriali, hanno relazionato sulle risultanze delle analisi dei resti rinvenuti sul selciato dell’area cimiteriale, il cui ritrovamento aveva sconvolto i genitori e sollevato un polverone di polemiche.

Tra resti analizzati uno era “legno”, mentre un altro era appartenente ad un adulto, tra gli atri c’era un feto alla 39esima settimana di gestazione, mentre altri reperti appartengono ad un bimbo tra i due ed i sette anni e risalirebbero, secondo quanto rilevato dal laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli studi di Milano (Labanof), a circa 70 anni fa.

Nella perizia viene anche indicato che «materiale osseo estremamente frammentato e di piccole dimensioni viene frequentemente rinvenuto nel terreno di riporto delle aree cimiteriali, in particolare durante i lavori che comportino un movimento di terra delle aree di inumazione».

«All’interno del camposanto è consentito utilizzare terreno di riporto: la terra viene spostata, accumulata e usata in diverse sezioni del cimitero per livellare il terreno e ovviamente, essendo da secoli adibita a questo scopo, può capitare che all’interno si trovino piccoli frammenti ossei», ha spiegato Begni.

Un tempo, è stato sottolineato, i feti venivano inumati in cassettine di legno che, con il tempo e l’effetto delle intemperie, si deterioravano, facendo emergere anche alcuni frammenti ossei nel terreno.

Il Comune di Brescia ha provveduto all’esumazione di 50 feti: 15 sono stati restituiti alle famiglie, mentre 35 sono conservati.

Le famiglie che avevano lasciato i propri contatti, hanno spiegato i dirigenti in Loggia, sono state contattate al momento dell’esumazione, mentre per le altre, per questioni di privacy, non è stato possibile, non potendo gli ospedali comunicare i nominativi dei genitori.

Da punto di vista della procedura, è stato spiegato dai dirigenti, sono stati effettuati correttamente tutti i passaggi, ma Begni ha voluto, «a livello umano» porgere le proprie scuse ai familiari, annunciando che il regolamento cimiteriale verrà modificato.