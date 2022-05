La Loggia “raddoppia” il bonus bollette per 15mila famiglie

Brescia. Le cifre esatte verranno deliberate a breve, ma la notizia è certa: il Comune di Brescia si appresta a “raddoppiare” il bonus bolletta per 15mila famiglie bresciane con Isee entro i 12 mila euro annui ed il cui contratto

dell’energia non è a prezzo bloccato.

Il contributo della Loggia, annunciato dal sindaco Emilio del Bono nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, ammonterà a 200 euro oppure a 300 euro nel caso di nuclei con figli.

Il plafond che l’amministrazione ha messo a bilancio per l’emergenza rincari energetici è di 5,2 milioni di euro.

Una possibilità garantita dall’extra dividendo di A2A, che verrà erogato alla fine di maggio e dall’avanzo di gestione dello scorso anno.

Il contributo della Loggia si affianca al bonus di 200 euro annunciato dal Governo Draghi: l’amministrazione, che inizialmente aveva pensato ad una quota di 250 euro (e 350 euro) per ciascun nucleo, ha abbassato il contributo così da poter provvedere, eventualmente in autunno, ad un “secondo giro” di contributi.

Mercoledì mattina a delibera verrà presentata in Giunta per il via libero definitivo. Il bando dovrebbe poi essere pubblicato la prossima settimana ed il contributo erogato in giugno.