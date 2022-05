Brescia, il notaio Mistretta presidente del Comitato per lo sviluppo economico

Brescia. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato il notaio Mario Mistretta nuovo presidente del Comitato per lo sviluppo economico locale, in sostituzione di Aldo Rebecchi, scomparso a dicembre 2021. La nomina è stata votata e approvata dai membri del Comitato questo martedì 3 maggio 2022.

Mario Mistretta, nato a Sondrio nel 1950, si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Padova ed esercita la professione di notaio dal 1982. È stato presidente del Consiglio Notarile di Brescia dal 2004 al 2014, dal 2010 al 2013 revisore dei conti del Consiglio Nazionale del Notariato e, dal 2013 al 2019, presidente della Cassa Nazionale del Notariato. Attualmente è componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Comunità Bresciana.