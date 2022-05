Fratelli d’Italia; cambio in Loggia: Margaroli al posto di Natali

Brescia. Cambio ai vertici del gruppo consiliare in Loggia di Fratelli d’Italia: Mattia Margaroli diventa capogruppo al posto di Gianpaolo Natali.

Un passaggio di testimone avvenuto a seguito delle elezioni del consiglio provinciale.

Lunedì mattina l’investitura ufficiale verrà presentata ufficialmente in una conferenza stampa.

Natali, dopo l’elezione in consiglio provinciale e l’ingresso nella commissione ciclo idrico del Broletto, già presidente della Commissione Bilancio e membro della commissione commercio in Loggia, ha deciso di lasciare il passo a Margaroli, la cui nomina ha avuto anche l’imprimatur di Daniele Santanchè nel corso della cena del partito di Giorgia Meloni, a Sirmione.