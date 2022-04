Brescia, venerdì il consiglio del quartiere Bettole – Buffalora

Brescia. Venerdì 29 aprile alle 20.30 si terrà la prossima seduta del Consiglio del quartiere Bettole – Buffalora nella sala Civica di via Buffalora 81. All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente, l’esame delle segnalazioni evase e da inoltrare e il Punto sul progetto “Adesso piantala”: raccolta fondi e altre iniziative a margine, anche in collaborazione con Acli Buffalora. Si parlerà inoltre delle possibili iniziative per Brescia Capitale della Cultura 2023, anche in collaborazione con associazioni del Territorio e dell’iniziativa “Spazi attivi” con Urban Center.

La capacità della sala è ridotta a dieci persone per consentire il distanziamento interpersonale. I partecipanti dovranno mostrare il green pass all’ingresso e dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro.