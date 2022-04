Plateatici, via libera del Comune all’allargamento delle aree “escluse”

Brescia. Nuovo capitolo nella discussa vicenda dei plateatici dei locali a Brescia.

Il Comune ha deciso di concedere la possibilità di ampliamento anche ai locali precedentemente esclusi. Ma la concessione non sarà gratuita come ai tempi clou dell’emergenza sanitaria, un dispositivo messo in atto dall’amministrazione per andare incontro alle attività “stritolate” dalle misure restrittive e dalle prescrizioni per il contenimento della pandemia, e si dovrà pagare la metratura aggiuntiva dell’occupazione di suolo pubblico.

Chi rientra nel nuovo dispositivo firmato dalla Loggia? Piazza Loggia, Paolo VI, Arnaldo e corso Zanardelli. Nella seduta straordinaria della Giunta, che si è riunita venerdì, è stata votata la delibera che proroga fino alla fine dell’anno i plateatici che erano stati autorizzati per il Covid e scaduti il 31 marzo, con la fine dell’emergenza.

Ora ristoranti e bar di queste zone, sottoposte ai vincoli della Soprintendenza, potranno continuare ad utilizzare le metrature concesse in precedenza, attraverso la presentazione di una richiesta di proroga, snellita nel frattempo a livello burocratico, comunicando al Suap i metri quadri del plateatico, così da ottenere la tariffa per il versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Ciò significa che la proroga dovrà essere richiesta e non applicata in automatico, come invece chiedeva il gruppo di Forza Italia.