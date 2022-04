Caro bollette, fondo da 5,2 mln per aiutare 20mila famiglie

Brescia. Il Comune di Brescia stanziato un fondo da 5,2 milioni di euro con il quale sostenere le famiglie in difficoltà a pagare le utenze domestiche. Il bando con i requisiti verrà pubblicato a maggio. Il plafond ammonterà a 250 euro per nucleo. Una piccola risorsa che darà un po’ di ossigeno ai nuclei a basso reddito.

Lo stanziamento potrebbe essere incrementato se il Governo metterà a disposizione delle amministrazioni altre risorse contro il caro-bollette.

Palazzo Loggia, nella seduta di venerdì, ha approvato il bilancio 2021 con un “tesoretto” di 9,8 milioni di euro, cui si aggiungono 1,8milioni per gli investimenti. Non solo, via libera anche ad una variazione di bilancio per il 2022 da oltre 40 milioni, di cui 25,8 per nuovi investimenti e 14,4 per la spesa corrente che dovrà fare i conti (letteralmente) con i rincari energetici che metteranno a dura prova anche gli enti pubblici.

Dal contrasto all’evasione nel 2021 nelle casse della Loggia arrivano 7,2 milioni di euro, mentre gli investimenti ammontano a 32,5milioni. Il Comune di Brescia incasserà un extra-dividendo A2A da 70,8milioni, 6,6 in più del previsto, con cui coprirà i maggiori costi dell’illuminazione pubblica e del riscaldamento. A Brescia Musei saranno conferiti 1,7 milioni di euro, 1,8 milioni in più al settore Servizi Sociali e 5,2 milioni messi a disposizione per sostenere 20mial famiglie bresciane (con tetto Isee che verrà stabilito, indicativamente 12mila euro) in difficoltà con le utenze.