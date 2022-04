Ex caserma Gnutti: “L’ansia quotidiana da presentazione di Del Bono”

Brescia. “Non possiamo far altro che accogliere positivamente la riqualificazione di una ex caserma situata nel centro storico della città. Riteniamo profondamente inopportuna la scelta del sindaco di presentare il progetto alla stampa prima che alla commissione consiliare e prima di aver deliberato in consiglio comunale, dimostrando la solita mancanza di rispetto nei confronti del ruolo dei consiglieri di maggioranza e opposizione e il consueto protagonismo che nasconde un nervosismo politico ormai evidente a tutta la città”, questo si legge in una nota congiunta dei consiglieri comunali di Brescia di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“L’iter relativo al progetto di riqualificazione della caserma Gnutti”, scrivono le opposizioni, “è iniziato con la giunta Paroli poi Del Bono l’ha tenuto fermo per nove anni. Ora notiamo come, dopo l’accordo con la Sovrintendenza trovato per merito della proprietà e dei professionisti impegnati a progettare i lavori, torni a essere oggetto di interesse per l’ansia quotidiana da presentazione. Fa specie poi notare come i privati siano riusciti a trovare un accordo con la Sovrintendenza per questa importante riqualificazione dell’edificio, mentre per la pinacoteca, che si trova di fronte, il Comune abbia aperto un contenzioso con l’ente. A dimostrazione di come il pragmatismo e il buonsenso dei privati siano più proficui dell’ideologia che anima l’azione amministrativa della giunta”.

“L’auspicio del sindaco sull’inizio dei lavori nel 2024 è un controsenso”. concludono Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia bresciane. “A cosa serve una presentazione pubblica in pompa magna, tra l’altro prima dell’arrivo del progetto in commissione e in consiglio, quando i lavori saranno tra due anni? Il Comune poi ha approvato una delibera per rendere i cantieri dei lavori pubblici decorosi e spendibili anche in vista di Brescia capitale della cultura. A cosa serve se poi si inserisce nella delibera sulla variante che i lavori non si fanno? Se vogliamo abbellire una zona strategica del centro storico i lavori di riqualificazione devono iniziare il prima possibile. Dal sindaco notiamo invece il desiderio di prendersi la visibilità lasciando le responsabilità a chi verrà dopo di lui”.

Lo