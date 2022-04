Nidi e sezioni primavera, richiesta in crescita: la Loggia aumenta i posti

Brescia. Il significativo calo demografico che sta interessando l’Italia ha un impatto rilevante anche sulle scuole dell’infanzia della città. Dall’anno scolastico 2010/2011 a oggi il numero degli iscritti è passato da 4.884 a 3.873, riducendosi quindi di 1011 bambini: 390 in meno nelle scuole dell’infanzia comunali, dove le sezioni sono passate da 76 a 66, 197 in meno nelle scuole statali dell’infanzia (dove le sezioni sono passate da 45 a 30) e 424 in meno nelle scuole dell’infanzia convenzionate, che sono passate da 75 a 67 sezioni.

Tuttavia, a fronte di questo calo progressivo, si riscontra un’inversione di tendenza rispetto alle domande di accesso ai nidi e alle sezioni primavera (24-36 mesi). Già a partire dallo scorso anno, per ridurre il divario fra il numero di domande pervenute e i posti disponibili sono stati convenzionati 31 posti in più ed è stata attivata una nuova sezione primavera all’interno della scuola dell’infanzia statale Piaget, per un totale di 10 posti.

L’incremento della domanda è in parte dovuto all’aumento di donne che lavorano e in parte alle politiche di sostegno alla famiglia attuate negli ultimi anni (nidi gratis, bonus Inps, assegno unico), tra cui figura il “Sistema integrato di educazione e istruzione”, introdotto in Italia con il Decreto 65 del 2017 che recepisce specifiche direttive europee.

Per rispondere alle modifiche nella distribuzione della domanda dei servizi per la prima infanzia, nel mese di settembre 2022 sarà attivata una nuova sezione primavera comunale con 10 posti nella scuola dell’infanzia statale Berther (zona nord), saranno convenzionate nuove sezioni dei nidi privati per i bambini divezzi per un massimo di 24 posti (nelle zone nord e sud) e saranno attivate 3 nuove sezioni primavera nelle scuole dell’infanzia convenzionate, per un totale di 30 posti nelle zone ovest e sud. Inoltre nel mese di settembre 2024 sarà attivato un nuovo asilo nido con 32 posti nella sede dell’attuale scuola dell’infanzia comunale Valotti (zona nord). In totale, saranno così creati 96 nuovi posti. Si precisa infine che le iscrizioni ai nidi raccolte nel mese di marzo 2022 erano riferite ai soli bambini divezzi, di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Per i lattanti, cioè al di sotto dell’anno, le iscrizioni verranno raccolte a maggio 2022.