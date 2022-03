Gastaldi (Lega): “Poca chiarezza sulla copertura della Pinacoteca”

(red.) “Mentre il comune di Brescia organizza inaugurazioni e conferenze stampa per le sale ristrutturate, rimane ancora totalmente nebuloso il tema della copertura della Pinacoteca”, si legge in una nota di Melania Gastaldi, consigliere comunale e responsabile del dipartimento Cultura della Lega di Brescia. “Ho chiesto accesso agli atti per avere copia del progetto, ma mi è stato negato dicendomi che posso solo visionarlo. Una presa in giro e una mancanza di rispetto nei confronti del ruolo dei consiglieri comunali, che hanno diritto ad avere copia dei progetti per approfondire ogni singolo aspetto nell’interesse della città”.

“Il primo progetto presentato dal comune alla Soprintendenza era stato bocciato”, prosegue Gastaldi. “Vogliamo capire se sono state recepite le indicazioni fornite dal soprintendente e se sono rispettati i parametri previsti. L’amministrazione comunale aveva promesso alla città la copertura della Pinacoteca entro fine mandato. Chiediamo, con l’evento del 2023 ormai alle porte, se questa promessa sarà mantenuta. È giusto che si faccia chiarezza anche sulle risorse utilizzate e sull’appalto dato inizialmente all’azienda”.