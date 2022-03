Taser alle polizie locali, Lega: “Sindaco recepisca indicazioni di Regione”

(red.) “Condividiamo l’appello del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla necessità di dotare le polizie locali di taser, strumento assolutamente necessario per la tutela degli operatori. Il centro di Brescia nei giorni scorsi è stato teatro di una brutale aggressione ad alcune nostre agenti. Invitiamo dunque il sindaco a dare riscontro al sollecito giunto dalla Regione, che finanzia anche l’acquisto di taser tramite bando. La nostra città ha problemi di sicurezza che qualcuno continua a non voler vedere. È necessario un segnale concreto per tutelare donne e uomini che ogni giorno prestano servizio sul territorio bresciano”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo in Loggia della Lega Massimo Tacconi e la responsabile del dipartimento Sicurezza della Lega Brescia, Michela Fantoni.