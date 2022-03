Caro bollette, la Loggia le sconta per 20mila famiglie bresciane

(red.) Per aiutare le famiglie bresciane in difficoltà nel pagamento delle bollette a seguito dei rincari energetici, il Comune di Brescia ha stanziato un fondo di circa 4 milioni di euro, a favore di 20mila nuclei familiari della città, grazie al maxi dividendo di A2A (6 milioni di euro in più rispetto alle previsioni di cassa), in pagamento alla fine di maggio.

Non ancora definite le modalità per la ripartizione del “fondo di sostegno”, che necessitano di un approfondimento tecnico, come spiegato dal sindaco Emilio Del Bono e dall’assessore al Bilancio Fabio Capra. L’ipotesi al vaglio è che lo sconto venga applicato direttamente in bolletta, così da evitare un surplus burocratico a carico degli uffici comunali e per una maggiore efficacia nell’applicazione dello stesso. Con un distinguo: per i clienti A2A verrà applicato direttamente in fattura, mentre per chi ha altri gestori sarà previsto un bonifico.

I contributi verranno anticipati dalla Loggia attraverso la variazione di bilancio, così da poter erogare lo sconto già a giugno.

Con la cedola della multiutility, l’amministrazione pagherà anche le spese dell’illuminazione pubblica, della mobilità, e quelle delle società partecipate.