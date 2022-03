Brescia, premiate le “leonesse” bresciane dello sport

(red.) Si è svolta martedì 8 marzo alle 17 , presso l’Auditorium San Barnaba l’assegnazione del “Premio Leonessa”. Un importante riconoscimento, giunto quest’anno alla 19esima edizione, istituito dal Comune di Brescia per tutte le donne sportive che hanno dato lustro alla città e che, con il loro stile di vita, costituiscono un esempio per la società civile e per le giovani generazioni.

Scopo principale del Premio Leonessa è quello di incentivare l’impegno sportivo al femminile, in una data simbolica che coincide con la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Si intende dunque premiare la costanza, la determinazione e l’impegno delle atlete che si sono distinte come le più promettenti per il raggiungimento di elevati risultati agonistici.

Il Servizio Sport, nella scelta delle atlete, ha sempre richiesto e ottenuto la preziosa collaborazione delle rispettive Federazioni ed Enti di Promozione, che hanno puntualmente segnalato le sportive meritevoli. Oltre agli sport olimpici sono stati rappresentati anche gli sport paralimpici.

Ospite d’onore Clara Gorno, presidente A.C.F. Brescia Basket Femminile. Negli anni si sono avvicendate testimonial di spicco quali Giovanna Trillini, Gabriella Dorio, Emanuela Pierantozzi, Novella Calligaris, Isolde Kostner, Paola Pezzo, Tania Cagnotto, Elena Moretti, Nadia ed Elena Fanchini, Francesca Porcellato,Simona Gioli,le campionesse olimpioniche Josefa Ideme Sara Simeoni, la tennista Raffaella Reggi ela sciatrice Daniela Merighetti.

Alla cerimonia di consegna del Premio Leonessa anche il sindaco Emilio Del Bono e l’assessore alle Pari Opportunità Roberta Morelli.