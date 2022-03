Pandemia, il “grazie” al Comune di Brescia di “Fede, Speranza e Carità”

(red.) L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brescia Marco Fenaroli ha incontrato Antonello Crucitti, presidente dell’Associazione “Fede, Speranza e Carità”, realtà impegnata nell’aiuto alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico.

Crucitti, nell’occasione, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per gli sforzi compiuti, specialmente nei momenti più difficili della pandemia, ricordando che la sinergia con il Comune risulterà preziosa anche per dare sostegno ai profughi che giungeranno dall’Ucraina a causa del recente conflitto.