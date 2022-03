Brescia, i diritti di donne e minori in un ciclo di incontri

(red.) L’Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Brescia propone tre incontri in videoconferenza dal titolo “I diritti delle donne e dei minori sono anche nelle tue mani” per sensibilizzare le persone a cogliere la ricchezza della diversità di genere.

Relatrici saranno Flavia Maffezzoni, psicoterapeuta e docente dell’Istituto di Analisi Immaginativa della Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia di Cremona, e la dott.ssa Donatella Cafiero, educatrice e formatrice.

Il percorso è inserito nel palinsesto delle attività e delle iniziative proposte dall’Assessorato alle Pari Opportunità per contrastare gli stereotipi di genere, il linguaggio non rispettoso e la violenza di genere.

Il primo appuntamento, dal titolo “Distinzione tra conflitto e violenza. I diritti dei minori e delle donne: una recente acquisizione”, si terrà giovedì 24 marzo dalle 17.30 alle 19.30 mentre giovedì 31 marzo, dalle 17.30 alle 19.30, si parlerà de “Il divario di genere. L’importanza del linguaggio per promuovere il rispetto”.

L’ultimo incontro, giovedì 7 aprile, dalle 17.30 alle 19.30, affronterà il tema “La teoria del doppio standard. Pregiudizi e stereotipi che inquinano le relazioni. Indicatori per vivere relazioni sane”. Per partecipare è necessario iscriversi, entro due giorni dalla data dell’incontro, inviano una mail all’indirizzo segreteriapolitichegiovanili@comune.brescia.itoppure telefonando ai numeri: 0302977314- 030 2978968.