Il sindaco Del Bono incontra il generale dei carabinieri Gino Micale

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha ricevuto questo martedì mattina a palazzo Loggia il generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Gino Micale. Il generale, dall’inizio dell’anno, è a capo del comando “Pastrengo” di Milano che sovrintende i Carabinieri di Lombardia, Liguria, Piemonte e Val D’Aosta. Il generale Micale è arrivato nel capoluogo lombardo dopo aver svolto per tre anni l’incarico di addetto per la Difesa e consigliere militare presso la rappresentanza permanente d’Italia all’Onu, a New York.