Gastaldi (Lega): “Serve chiarezza sulla copertura della Pinacoteca”

(red.) “Il Comune di Brescia ha depositato presso la soprintendenza il nuovo progetto di copertura della Pinacoteca Tosio Martinengo. Non avendo avuto modo di visionarlo, mi auguro che siano state recepite le indicazioni fornite dal soprintendente dopo la bocciatura del primo tentativo e che siano ora rispettati i parametri previsti”, dichiara in una nota Melania Gastaldi, consigliere comunale e responsabile del dipartimento Cultura della Lega di Brescia. “Chiediamo alla amministrazione comunale di dire alla città se sarà realizzata la copertura entro la fine del mandato, come era stato promesso, e cosa ne sarà delle risorse utilizzate, dei rapporti e dall’appalto con l’azienda a cui era stato inizialmente dato il mandato. Da troppo tempo manca chiarezza su una vicenda che riguarda uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina e che deve essere tra i protagonisti assoluti di Brescia capitale della cultura 2023”.