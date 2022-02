Il centrodestra: “Presidio pro-Ucraina in piazza Loggia, il comune non ci informa, ma noi ci saremo”

(red.) Accenno di polemica politica a margine della manifestazione-presidio di lunedì pomeriggio alle 18,30 in piazza Loggia contro l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe. “Le immagini di questi giorni hanno scosso le anime di tutti noi. Credevamo che bombe, azioni militari e scenari di guerra fossero solo una brutta pagina dei libri di storia e invece ci troviamo ad assistere ancora una volta attoniti alle conseguenze della follia umana”, si legge in una nota diffusa domenica alla stampa dai consiglieri comunali di Brescia di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “La pace è e deve essere un valore universale. Sembrerebbe quasi scontato ripeterlo, ma evidentemente non è così per il Comune di Brescia. Abbiamo infatti appreso solo dai social network e dai giornali dell’iniziativa organizzata per domani pomeriggio in piazza Loggia”.

“I nostri gruppi in consiglio comunale, organo rappresentativo di tutti i bresciani, non sono stati informati di questo presidio”, prosegue il documento, “di fatto organizzato dal Comune, come dimostra il logo istituzionale, esclusivamente con i partiti e le realtà di sinistra. Troviamo grave questa contrapposizione forzata in un momento in cui la città dovrebbe mostrarsi unita al fianco del popolo ucraino. Una scelta quanto mai inopportuna, che denota la solita faziosità. La stessa comunità ucraina nei giorni scorsi ha chiesto di ammainare bandiere e simboli di partito per mandare segnali di unità e solidarietà. Proprio accogliendo questo appello anche noi saremo in piazza, per dire che tutta Brescia è al fianco delle persone che stanno subendo le conseguenze di questa guerra assurda”.

“Cogliamo l’occasione anche per fare un appello all’amministrazione comunale”, conclude la nota di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Brescia è la capitale della solidarietà e del volontariato. Chiediamo al comune di coordinare il grande lavoro delle associazioni e delle parrocchie che già in questi giorni stanno rifornendo di medicine e viveri il popolo ucraino. Serve una guida istituzionale per fare rete tra queste realtà e fare in modo che gli aiuti arrivino a più persone possibili. L’appello alla pace non deve essere solo fatto di simboli e belle parole, ma deve tramutarsi in azioni concrete”.