Brescia, il sindaco Del Bono incontra l’ambasciatore del Messico

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, assieme alla Giunta Comunale e ai rappresentanti delle società partecipate del Comune di Brescia, ha incontrato oggi a palazzo Loggia Sua Eccellenza Carlos Garcia de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia. Dopo l’incontro nel palazzo comunale, l’Ambasciatore ha proseguito la visita ai luoghi artistici simbolo della città. Carlos Garcia de Alba è Ambasciatore del Messico in Italia dal 2019 e vanta una carriera diplomatica ricchissima di incarichi ed esperienze in diversi Stati ed organizzazioni internazionali. Ha un particolare legame con il nostro paese, specialmente con la città di Roma, dove ha studiato. Sua Eccellenza si trova a Brescia per una visita di tre giorni organizzata dal Rotary Club Brescia Vittoria Alata in collaborazione con #SomosIbero Italia – Universidad Iberoamericana.